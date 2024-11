Thành phố Hội An có 12 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng 13/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn và đoàn công tác có buổi làm việc với UBND thành phố Hội An về công tác triển khai xây dựng Nông thôn mới (NTM), Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và những vấn đề liên quan đến phát triển sản phẩm Ocop trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc sáng 13/11

Đến nay, thành phố Hội An có 3/4 xã duy trì đạt chuẩn tiêu chí xã NTM, xã Cẩm Hà duy trì đạt chuẩn 18/19 tiêu chí, xã Cẩm Thanh và xã Tân Hiệp duy trì đạt chuẩn 19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Từ sự nỗ lực của các địa phương, thành phố có 12/17 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Qua rà soát, có 5/9 thôn duy trì đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới.

Tính đến đầu tháng 11/2024, thành phố Hội An đã giải ngân hơn 15,2 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng NTM, đạt gần 89%. Giai đoạn 2021-2024, Hội An đã hoàn thành, phê duyệt quyết toán 18/25 công trình thi công; 7 công trình còn lại đang thi công thuộc danh mục năm 2024. Hội An đặt mục tiêu thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trong năm 2024. Tuy nhiên, do còn 1 xã chưa duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới nên thành phố chưa thể lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu

Tính đến nay, thành phố Hội An còn 20 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,08%, 57 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ: 0,24%, chủ yếu là những hộ mất khả năng lao động, già yếu neo đơn…. Tổng kinh phí Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững từ năm 2022 đến nay hơn 3,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hội An chỉ tiếp nhận 1,6 tỷ đồng nhưng tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu đề ra.

Tấn Châu