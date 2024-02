Thăng Bình trực báo đầu xuân Giáp Thìn 2024

Sáng nay 16/2, huyện Thăng Bình tổ chức trực báo đầu xuân Giáp Thìn 2024.

Trước Tết, huyện Thăng Bình đã chuyển quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh đến hơn 25.000 đối tượng có công với cách mạng với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra Mặt trận và các hội, đoàn thể các cấp vận động hơn 12.000 suất quà với tổng số tiền 5,3 tỷ đồng.

Phối hợp với Bưu điện huyện chi trả tiền trợ cấp tháng 1 và 2 cho các đối tượng người có công cách mạng, bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 36,7 tỷ đồng. Phân bổ kinh phí để các xã, thị trấn mua 44 tấn gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết và giáp hạt năm 2024.

Các ngành, địa phương tiến hành sửa chữa, tu bổ những điểm, đoạn đường hư hỏng, xuống cấp theo cấp quản lý để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết, đảm bảo thông tin liên lạc.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, nông dân đã gieo sạ cấy lúa hơn 8.500 ha, trong đó bệnh đạo ôn lá gây hại tỉ lệ 1-4%; chuột gây hại rãi rác với diện tích bị hại 38 ha.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện trong dịp Tết được đảm bảo, chỉ xảy ra 1 vụ cố ý gây thương tích (so với cùng kỳ năm 2023 giảm 2 vụ). Lực lượng công an đã tiến hành tuần tra 155 lượt phạt 47 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 5 trường hợp khác với số tiền 250 triệu đồng.

Các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024 có hoàn cảnh khó khăn; qua nắm tình hình 100% thanh niên đều an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Giang Biên – Trung Thực