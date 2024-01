Thăng Bình: Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng người/năm

Sáng nay 8/1, UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội huyện Thăng Bình sáng nay 8/1

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 11.147 tỷ đồng, đạt 100,73% kế hoạch năm, tăng 9,12% so với năm 2022. Tổng thu ngân sách là 1.513 tỷ đồng, vượt 19,78% dự toán huyện và vượt 36,46% so với dự toán tỉnh. Trong đó, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn 425 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách 1.426 tỷ đồng, vượt 16,55% so với dự toán huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng người/năm, tăng 5,83% so với năm 2022.

Huyện Thăng Bình cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút, kích cầu du lịch như Lễ hội Văn hóa – Thể thao miền biển, Lễ hội Rước cộ Bà Chợ Được, du lịch cộng đồng làng Cửa Khe.

Đến nay, toàn huyện còn 1.269 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,27% tổng số hộ, giảm 128 hộ so với năm 2022, đạt 256% chỉ tiêu của huyện và 246% chỉ tiêu của tỉnh.

Năm 2023, Thăng Bình tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và 10 xã, thị trấn; hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 theo kế hoạch, tỷ lệ thanh niên lên trạm khám đạt 100% chỉ tiêu giao.

Năm 2024, huyện Thăng Bình đặt ra nhiều nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế khoảng 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,5 triệu đồng.

Giang Biên – Trung Thực