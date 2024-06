Thăng Bình phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy

Sáng 3/6, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024. Buổi lễ thu hút gần trăm cán bộ chiến sĩ và đoàn viên, thanh niên 22 xã thị trấn tham gia.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Võ Văn Hùng nhấn mạnh, tội phạm và tệ nạn ma túy đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Hậu quả do ma túy gây ra hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh trật tự, đe dọa đời sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, hủy hoại sức khỏe, làm suy thoái nhân cách, đạo đức và văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Trong những năm qua, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng các phương thức công nghệ, nhất là điện thoại thông minh, mạng xã hội thực hiện hành vi phạm tội nên việc phát hiện, đấu tranh xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng công an huyện Thăng Bình liên tiếp phát hiện, điều tra khám phá các chuyên án về ma túy, tuy nhiên tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong thanh thiếu niên vẫn còn nhiều. Năm 2023, Công an Thăng Bình đã phát hiện 14 vụ liên quan đến tội phạm ma túy và 62 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, đã lập hồ sơ đưa 22 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và khởi tố 14 vụ với 22 bị can và xử lý hành chính 60 vụ với 67 đối tượng.

Sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy trên một số tuyến đường trên địa bàn huyện Thăng Bình.

