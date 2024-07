Thăng Bình khám phá 23 vụ án về ma túy trong 6 tháng đầu năm 2024

Chiều ngày 17/7, Công an huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh đến dự hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công an tỉnh dự hội nghị

6 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Thăng Bình phát hiện, xử lý 23 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 38 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, triệt xoá 14 vụ đánh bạc với 57 đối tượng. Toàn huyện xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 16 người.

Toàn cảnh hội nghị

Công an giao thông huyện đã lập biên bản 917 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tước Giấy phép lái xe 201 trường hợp, tạm giữ 630 phương tiện. Đã xử lý 843 trường hợp vi phạm, nộp kho bạc nhà nước số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là 404 trường hợp, phạt trên 1,8 tỷ đồng.

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng triển khai kịp thời. Toàn huyện đã thành lập được 627 Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.

Bên cạnh đó, Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả. Công tác phòng, chống tội phạm được thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao. Ngoài ra, Công an huyện Thăng Bình còn phối hợp phát động tháng hành động phòng chống ma túy, an toàn giao thông.

Đình Hiệp