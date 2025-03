Sáng 24/3, UBND huyện Thăng Bình tổ chức gắn biển công trình chào mừng 50 năm giải phóng huyện Thăng Bình (26/3/1975-26/3/2025) đối với các trụ sở: Công an xã Bình Quý, Công an xã Bình Dương và Công an xã Bình Đào.

Thăng Bình gắn biển công trình chào mừng 50 năm giải phóng quê hương

Công trình Trụ sở Công an xã Bình Quý có tổng mức đầu tư trên 4,16 tỷ đồng, trụ sở Công an xã Bình có tổng mức đầu tư trên 3,76 tỷ đồng và trụ sở Công an xã Bình Đào có tổng mức đầu tư trên 4,19 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện.

Những công trình trên do UBND huyện Thăng Bình làm chủ đầu tư. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại của cán bộ, chiến sĩ công an địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tốt nhân dân trên địa bàn.

Đình hiệp