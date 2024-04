Thăm, tặng quà gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động

Trước thềm Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, ngày 9/4, đoàn công tác do ông Nguyễn Quí Quý – Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà một số gia đình của các nạn nhân bị tử vong do tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Đoàn của Sở LĐ-TB&XH đến thăm gia đình có người bị chết do tai nạn lao động

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình của các nạn nhân bị tử vong do tai nạn lao động: Nguyễn Hữu Tấn (ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình); Võ Minh Tuấn (ở xã Tam Sơn, huyện Núi Thành) và Trương Quang Thế (ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).

Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn, mất mát, đồng thời trao quà động viên gia đình các nạn nhân.

Thăm, tặng quà gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của tỉnh. Thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm cộng đồng trước những mất mát của các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, giúp họ vơi bớt khó khăn, vượt qua nỗi đau và ổn định cuộc sống.

Những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh luôn được các ngành chức năng, doanh nghiệp quan tâm thực hiện để phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn trong lao động, sản xuất. Tuy vậy, trong năm 2023 toàn tỉnh vẫn còn xảy ra 289 vụ tai nạn lao động làm 289 người bị nạn, trong đó có 05 người chết, 29 người bị thương nặng.

Ái Linh – Trường Sơn