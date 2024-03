Sáng ngày 2/3, tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, Công ty cổ phần thủy điện A Vương, Tổng công ty Phát điện 2 phối hợp với huyện Đông Giang và Tây Giang tiến hành thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở lòng hồ thủy điện A Vương. Ông Vương Quốc Thắng – Đại biểu Quốc hội khóa 15, đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã tham dự và phát biểu tại sự kiện này.

Thả hơn 15.000 con cá giống xuống lòng hồ thủy điện A Vương

Lòng hồ thủy điện A Vương có trên 900 ha mặt nước, có nhiều thủy sản có giá trị kinh tế cao và là một trong 4 hồ thủy điện lớn của tỉnh Quảng Nam có tiềm năng lớn về nguồn lợi thủy sản. Để tăng cường nguồn lợi thủy sản và cải tạo môi trường lòng hồ, cải thiện điều kiện sống người dân quanh khu vực lòng hồ, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thực hiện chương trình thả cá giống. Trong đợt này, đơn vị thả trên 15.000 con có giá trị cao gồm: cá lăng, các trám đen, cá trôi, cá mè.

Cùng với hoạt động thả cá, Công ty cổ phần thủy điện A Vương còn trao tặng 170 triệu xây dựng 03 nhà Đại đoàn kết tại xã Dang (huyện Tây Giang) và xã Mà Cooih (huyện Đông Giang), nâng tổng số nhà mà công ty đã hỗ trợ xây dựng trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam lên 39 ngôi nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Thắng khẳng định bên cạnh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách cho nhà nước, Công ty cổ phần thủy điện A Vương còn làm tốt công tác an sinh xã hội, tái tạo nguồn lợi thủy sản và chăm lo cho bà con dân tộc ở vùng lòng hồ thủy điện, đây là một doanh nghiệp điển hình ở Quảng Nam. Ông Vương Quốc Thắng cũng mong muốn công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đi tiên phong trong thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Tấn Sỹ