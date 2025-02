Tết Ất Tỵ, Quế Sơn trao hơn 4.400 suất quà, hỗ trợ cho người khó khăn, gia đình chính sách

Sáng 3/2 (mồng 6 Tết Ất Tỵ), huyện Quế Sơn tổ chức gặp mặt đầu năm và báo cáo tình hình trước, trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo lãnh đạo địa phương, trong thời gian trước, trong tết Nguyên đán Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tình hình kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn cơ bản ổn định. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan được tổ chức đều khắp ở các địa phương; văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi phục vụ nhân dân vui xuân đón tết.

Chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Đặc biệt, trong dịp tết, huyện vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ 4.413 suất quà trị giá gần 2,2 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; đồng thời xuất nguồn ngân sách huyện thăm, tặng quà cho các đối tượng và dâng hoa, viếng hương các di tích lịch sử cách mạng với kinh phí gần 900 triệu đồng.

Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở 255 cơ sở sản xuất, kinh doanh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở với số tiền 25 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Minh Thông – Duy Thái