Tây Giang xuất hiện 10 điểm sạt lở do ảnh hưởng mưa lớn 

Từ chiều ngày 11/6 do ảnh hưởng bão số 1 trên địa bàn huyện Tây Giang có mưa vừa, mưa to đến rất to (lượng mưa cập nhật lúc 10h00 ngày 12/6/2025: Ch’ơm 135,6mm; Atiêng 133,4mm).

Cầu treo Tati, thôn Voong, xã Tr’hy (bắt qua lòng hồ thủy điện) bị nước ngập sâu vào chiều nay 12/6

Đến chiều ngày 12/6, do lượng mưa lớn đoạn đường từ Cha’nốc đến Atu I (mặt bằng mới), xã Ch’ơm xuất hiện 10 điểm sạt lở trong đó có 4 điểm sạt nặng. Một điểm tại mặt bằng tổ 1 thôn Ra’bhượp xã Atiêng bị sạt lở nguy cơ ảnh hưởng đến trụ điện hạ thế, 0,2 ha cây ăn quả và hoa màu của 1 hộ gia đình bị sạt lở vùi lấp hoàn toàn. Nhiều công trình nước sinh hoạt bị tắt nghẽn do vùi lấp rác, đất đá đầu đập.

Công an xã Axan giăng dây cảnh báo khu vực đang bị ngập sâu nguy hiểm

Đảng ủy, UBND các xã chủ động phương án huy động lực lượng và nhân dân các thôn tập trung khắc phục các điểm sạt lở nhỏ để đảm bảo lưu thông và khắc phục sự cố nước sinh hoạt, thủy lợi khi thời tiết tạnh mưa.

Hiền Thúy