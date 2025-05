Tây Giang khen thưởng đột xuất công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự   

Sáng ngày 05/5, ngay trong Lễ chào cờ đầu tháng 5, UBND huyện Tây Giang đã khen thưởng đột xuất cho 01 tập thể và 03 cá nhân thuộc Công an xã Lăng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã năm 2025.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Tây Giang Mạc Như Phương tặng giấy khen cho các cá nhân

Trước đó, vào khoảng 01 giờ ngày 29/4/2025 Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an xã Lăng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân cung cấp tại khu vực sản xuất Achia, thuộc địa bàn thôn Nal, xã Lăng, huyện Tây Giang có một nhóm thanh niên tụ tập gây mất an ninh trật tự. Vụ việc xảy ra tại nơi hẻo lánh, thiếu ánh sáng, các đối tượng tập trung đông, trong khi đó Tổ công tác của Công an xã chỉ có 04 chiến sĩ. Để đảm bảo ổn định tình hình, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Công an xã tăng cường lực lượng cán bộ chiến sĩ ứng trực và lực lượng Tổ an ninh trật tự cơ sở các thôn tham gia hỗ trợ để đưa tất cả nhóm thanh niên về trụ sở Công an xã Lăng làm việc, đồng thời tiến hành tạm giữ các phương tiện, tài sản, tang vật có liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 05 giờ 00 phút ngày 29/4/2025 Công an xã Lăng đã tiến hành điều tra, xác minh sơ bộ vụ việc. Căn cứ hồ sơ, tài liệu đã thu thập được và đối chiếu tính xác thực từ lời khai của các đối tượng, Công an xã đủ căn cứ xác định các đối tượng phạm tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Công an xã Lăng nhận thấy ngoài thẩm quyển giải quyết của lực lượng Công an xã đã phối hợp với Phòng PC02 Công an Quảng Nam tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện nay toàn bộ hồ sơ, tài liệu và tang vật liên quan đến vụ việc đã được bàn giao cho Phòng PC02 Công an Quảng Nam thụ lý theo quy định.

Phó Bí thư TT Huyện ủy Zơrâm Buôn tặng giấy khen cho tập thể Công an xã Lăng

Để ghi nhận và kịp thời biểu dương UBND huyện Tây Giang đã Quyết định tặng giấy khen cho tập thể Công an xã Lăng và 03 cá nhân gồm: Đại úy Trần Minh Châu, Phó Trưởng Công an xã Lăng, Thượng úy Ating Dót, Cán bộ Công an xã Lăng, Đại úy Phan Viết Hải, Cán bộ Công an xã Lăng, đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Hiền Thúy