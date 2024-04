Tập huấn và truyền thông vì sự an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn

Ngày 04/4, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức triển khai Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2024.

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam xây dựng kế hoạch truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về Luật biển, các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác thủy hải sản và hướng dẫn cho ngư dân về an toàn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và thực hành các nguyên tắc cơ bản trong sơ cấp cứu, dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, nguy cơ, nguyên tắc xử lý một số tai nạn đuối nước, say nắng/nóng, sốt cao, chảy máu, hồi sức tim phổi…

Ngư dân được cung cấp tài liệu pháp luật về biển và các quy định liên quan

Theo kế hoạch năm 2024, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn (mỗi lớp 50 ngư dân). Trong đó, tại huyện Duy Xuyên: 04 lớp, Thăng Bình: 02 lớp, Núi Thành: 04 lớp. Học viên là những ngư dân trực tiếp tham gia đánh bắt thuỷ, hải sản tại các xã bãi ngang ven biển gồm: Duy Vinh, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên); Tam Tiến, Tam Hải (huyện Núi Thành); Bình Nam, Bình Hải (huyện Thăng Bình).

Ry Phan