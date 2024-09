Sáng 24/9, tại thị xã Điện Bàn, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn thị xã.

Tập huấn thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động tại thị xã Điện Bàn sáng 24/9

Tại đây, hơn 100 người lao độngđược nghe nội dung cơ bản của các văn bản như: Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản của Chính phủ, Trung ương liên quan đến an toàn vệ sinh lao động. Các kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc. Vệ sinh lao động và sử dụng trang thiết bị lao động an toàn, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Các kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. Cách thức tổ chức và thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động trong quá trình sản xuất

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, giải thích, giải đáp chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thông qua tập huấn giúp người lao động hiểu rõ, nắm chắc và thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất.

Tào Ka