Tập huấn giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp

Sáng 20/8, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) các trường THPT, PTDTNT, PT nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh; lồng ghép nội dung GDQP&AN trong trường TH và THCS năm 2024.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy môn học GDQP&AN đồng thời thống nhất, cập nhật, bổ sung nội dung mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phòng, chống một số loại tội phạm vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Trong thời gian 03 ngày, lớp tập huấn được nghe giới thiệu các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; An toàn thông tin và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong học sinh, sinh viên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước liên quan đến phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tệ nạn xã hội. Hướng dẫn, thống nhất một số nội dung của sách giáo khoa GDQP&AN lớp l2. Tổ chức, phương pháp thông qua bài giảng, thực hành giảng bài: “Từng người trong chiến đấu tiến công”. Tập huấn các nội dung về Hội thi kiến thức và kỹ năng GDQP&AN học sinh cấp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2024.

GDQP&AN là môn học mang tính đặc thù cao, nội dung chuyển tải lớn trong thời gian ngắn nên đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu cấp thiết, quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học. Việc giảng dạy môn học GDQP&AN cho học sinh cần linh hoạt, đa dạng phương pháp, hướng đến truyền cảm hứng về các giá trị truyền thống, lòng yêu nước, để từ đó thẩm thấu, tăng tính hấp dẫn trong từng nội dung học. Điều đó đòi hỏi giáo viên phải vừa lồng ghép những nội dung giáo dục mới, thiết thực, cập nhật nhanh tình hình thời sự cho học sinh, vừa tăng cường các hoạt động trao đổi, tọa đàm, để người học chủ động hơn trong tìm hiểu, nghiên cứu, tiếp nhận kiến thức.

Trần Chiến