Sáng nay 26/7, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức tập huấn công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam cho công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Buổi tập huấn sáng nay 26/7

Các đại biểu tham gia tập huấn được quán triệt một số nội dung như: báo cáo về tình hình, kết quả công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Duy Xuyên nói riêng; thông tư số 53 của Bộ Công an ngày 28/12/2016 về quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Quy trình xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật; hướng dẫn thao tác các bước khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên Internet; một số điểm mới về trình tự, thủ tục đăng ký đối tượng tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh và các nội dung khác có liên quan…

Buổi tập huấn giúp công an các xã, thị trấn nắm vững và thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú đối với người nước ngoài. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú về trách nhiệm của mình, từ đó phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an trong việc quản lý lưu trú người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nước ngoài đến địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phi Thành