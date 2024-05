Tăng cường tuần tra, kiểm soát tải trọng trên các tuyến đường trọng điểm

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh vừa ban hành Kế hoạch liên ngành kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo Kế hoạch, lực lượng Thanh tra Sở GTVT và CSGT sẽ thực hiện tuần tra kiểm soát 10 ngày mỗi tháng và chia 3 ca kiểm soát 24/24h trên các tuyến đường trọng điểm như Quốc lộ 14D, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14E…

Kế hoạch yêu cầu các đơn vị đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Công an tỉnh và Sở GTVT trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận tải đường bộ. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải đảm bảo kịp thời, khách quan, đúng quy định.

Cán bộ, chiến sĩ, công chức tham gia kiểm soát tải trọng xe phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình, chế độ công tác của từng đơn vị và nhiệm vụ được phân công; việc kiểm tra, xử lý vi phạm phải nghiêm minh, không gây cản trở, ùn tắc giao thông, không để xảy ra tiêu cực, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải đường bộ.

Mục đích kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ GTVT và UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến đường.

Đại Quang