Tăng cường phòng chống tội phạm liên quan đến mua, bán Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, xe gắn máy

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng vừa ký ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến mua, bán Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, xe gắn máy.

Qua kết quả công tác đấu tranh, xử lý tội phạm của lực lượng Công an trên lĩnh vực kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại đã phát hiện hành vi lợi dụng kẽ hở, bất cập của pháp luật liên quan đến công tác phát hành và quản lý Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, xe gắn máy; các đối tượng đã câu kết thực hiện hành vi in ấn, mua, bán trái phép Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, sau đó sử dụng để hợp pháp hóa các xe mô tô, xe gắn máy có nguồn gốc bất hợp pháp bằng thủ đoạn mài, đục thay đổi số khung, số máy phù hợp với thông tin in trên Phiếu để bán cho người tiêu dùng.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn trong lợi dụng kẽ hở, bất cập của các quy định pháp luật trong phát hành và quản lý Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để mua, bán trái phép và thực hiện các hoạt động phạm tội.

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy; đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trong việc mua xe mô tô, xe gắn máy có giá rẻ bất thường, thực hiện kiểm tra kỹ số khung, số máy khi thực hiện giao dịch mua bán và tích cực tham gia tố giác sai phạm trong lĩnh vực này cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục Thuế tỉnh tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mua bán xe mô tô, xe gắn máy; việc mua bán Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để hợp thức hóa xe mô tô, xe gắn máy không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngành chức năng rà soát những sơ hở, bất cập về thể chế, cơ chế quản lý nguồn gốc phương tiện xe cơ giới nói chung và Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe xuất khẩu nói riêng để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, nhận diện, phát hiện, đấu tranh với các hành vi liên quan đến mua, bán xe mô tô, xe gắn máy, mua, bán trái phép Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô, xe gắn máy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, công tác đăng ký quản lý phương tiện kịp thời phát hiện các phương tiện có nghi vấn hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả đối với hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; các hành vi mài, đục, độ chế nhằm hợp thức hóa các phương tiện không rõ nguồn gốc.

