Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai tỉnh Quảng Nam – Sê Kông

Sáng nay 21/12, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác phòng, chống ma túy giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông (Nước CHDC Nhân dân Lào).

Với mục tiêu cụ thể là “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy”, Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong đó giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an huyện Nam Giang và Công an huyện Tây Giang hợp tác với các lực lượng Công an tỉnh Sê Kông (Lào) đảm bảo tình hình phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Quảng Nam – Sê Kông.

Trọng tâm tuyên truyền cho người dân 14 xã biên giới không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy; phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan phát hiện, bắt giữ 02 vụ 03 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 07 bánh cần sa khô; phối hợp phát hiện bắt giữ 07 vụ 10 đối tượng phạm tội về ma túy trong khu vực nội địa của tỉnh.

Bên cạnh việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường công tác nắm tình hình, tấn công trấn áp mạnh tội phạm ma túy trong nội địa. Trong năm, phát hiện, bắt giữ, khởi tố 201 vụ 368 bị can phạm tội về ma túy. Đáng chú ý, một số đối tượng cốt cán đã móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hình thành các đường dây phạm tội về ma túy liên tỉnh, liên huyện có tính chất phức tạp và mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn so với thời gian trước đây.

PC04 Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 03 vụ mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Nghệ An về tỉnh Quảng Nam tiêu thụ, thu giữ 10 bánh hêrôin và 2000 viên ma túy tổng hợp. Toàn tỉnh hiện cũng có 767 người nghiện và 525 người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý.

