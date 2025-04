Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngày 24/4 UBND tỉnh Quảng Nam có công văn chỉ đạo về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ: Nội dung công văn yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3200/UBND-KGVX ngày 21/4/2025 về triển khai thực hiện Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 17/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc điều tra, xử lý vụ việc buôn bán thuốc giả, sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn. Chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện ngay việc rà soát, thu hồi các loại thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả đã được phát hiện, kịp thời ngăn chặn và giảm thiểu tác hại của việc sử dụng thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát, phòng chống thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả lưu thông trên thị trường. Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gắn với yêu cầu kết nối cơ sở cung ứng thuốc; chỉ được mua bán các loại thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành, có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ đúng quy định; thực hiện việc bán thuốc theo đơn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Rà soát các quy định nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý của các cơ quan liên quan và của các địa phương đối với hoạt động sản xuất, bán buôn, bán lẻ thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trường hợp có khó khăn, bất cập, khẩn trương phản ánh, tham mưu cấp thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi kịp thời. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị báo chí, truyền thông đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về nguy cơ, tác hại của việc sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; thúc đẩy hoạt động mua bán thuốc theo đơn và sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan mở đợt cao điểm đấu tranh chống thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó chú trọng điều tra, phát hiện các cơ sở, đối tượng sản xuất thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả hoặc đầu mối tập kết, phân phối các loại thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dược, chú trọng đến kiểm tra nguồn gốc xuất xứ các thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe do cơ sở kinh doanh, trường hợp phát hiện các cơ sở kinh doanh thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không có nguồn gốc xuất xứ hợp lệ, cần phối hợp với ngành Y tế xác minh nguồn gốc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông về nguy cơ, tác hại của việc sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; thúc đẩy hoạt động mua bán thuốc theo đơn và sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra giám sát hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc, sản phẩm bảo vệ sức khỏe qua mạng internet, mạng xã hội; kịp thời phát hiện các sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

BTV