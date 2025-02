Tam Kỳ thành lập Trung đội Dân quân thường trực

Chiều ngày 28/2, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung đội Dân quân thường trực thành phố Tam Kỳ.

Trao quyết định thành lập Trung đội Dân quân thường trực thành phố Tam Kỳ

Trung đội Dân quân thường trực thành phố Tam Kỳ với quân số 19 cán bộ chiến sỹ. UBND thành phố Tam Kỳ bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Triều, Dân quân thường trực Ban CHQS thành phố giữ chức Trung đội trưởng, Trung đội Dân quân thường trực thuộc Ban CHQS thành phố Tam Kỳ.

Sau khi được thành lập, Trung đội Dân quân thường trực thành phố Tam Kỳ làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia cùng lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác khi có lệnh.

Lê Thu – Quang Sơn