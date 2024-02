Tam Kỳ sôi động trong đêm giao thừa chào đón Xuân Giáp Thìn 2024

Tối ngày 9/2 (30 Tết), hàng ngàn người dân thành phố Tam Kỳ và các khu vực lân cận đổ về quảng trường 24/3 để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Tam Kỳ – Chào năm mới – Xuân Giáp Thìn 2024” . Tham dự chương trình có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa mang đến cho người xem những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động, trẻ trung được dàn dựng rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục hô hát bài chòi; trao giải Cuộc thi trang trí, làm đẹp các tuyến phố, đường làng tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố và bắn pháo hoa chào năm mới.

Đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức chương trình nghệ thuật Chào Xuân Giáp Thìn 2024

Dịp này, UBND thành phố Tam Kỳ đã trao giải cho cuộc thi trang trí, làm đẹp các tuyến phố, đường làng tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố, gồm: 01 giải Nhất thuộc về tuyến đường Hồ Xuân Hương (KP 5, phường An Xuân); 01 giải Nhì thuộc về tuyến đường Lê Quang Sung (KP Mỹ An, phường An Mỹ); 02 giải Ba thuộc về Không gian Tết quê và Không gian sinh hoạt Tết (thôn Ngọc Bích, xã Tam Ngọc và thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng) và 02 giải Khuyến khích (tuyến đường Trần Nhật Duật – phường Tân Thạnh; đường Nguyễn Phúc Chu – phường Hoà Thuận)

Trao giải Cuộc thi trang trí, làm đẹp các tuyến phố, đường làng tại các khu dân cư nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Trao giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Giai điệu thành phố hoa sưa vàng” lần thứ II – năm 2024

Dịp này, thành phố Tam Kỳ còn trao giải cho các tiết mục đạt giải Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Giai điệu thành phố hoa sưa vàng” lần thứ II – năm 2024, gồm: 10 giải A, 11 giải B, 09 giải C và Nhất toàn đoàn thuộc về phường An Xuân, Nhì toàn đoàn thuộc về phường Trường Xuân, giải Ba là phường An Sơn và xã Tam Ngọc.

Người dân Tam Kỳ hào hứng với màn pháo hoa thời khắc giao thừa.

Quang Khải