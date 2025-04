Tam Kỳ khánh thành 2 sân chơi Sao La

Sáng 22/4, tại Công viên hồ điều hòa An Xuân (phường An Xuân) và Công viên An Sơn (ngã tư Hùng Vương – Trần Cao Vân, phường An Sơn), UBND thành phố Tam Kỳ phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam (MB Bank) tổ chức lễ khánh thành 2 sân chơi Sao La.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Tam Kỳ nhấn mạnh: Dự án sân chơi Sao La được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến “HiGreen – Bình Minh Xanh” do MB Bank phát động, với thông điệp ý nghĩa: “Hành động vì một tương lai xanh”. Đây không chỉ là công trình đầu tư cơ sở vật chất mà còn là biểu tượng cho sự chung tay giữa doanh nghiệp và chính quyền trong xây dựng đô thị văn minh, hướng đến phát triển bền vững. Dự án cũng thể hiện tình cảm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Lễ khánh thành 2 sân chơi Sao La tại Công viên hồ điều hòa An Xuân (phường An Xuân) và Công viên An Sơn (ngã tư Hùng Vương – Trần Cao Vân, phường An Sơn), thành phố Tam Kỳ

“Sao La – biểu tượng quý hiếm của dãy Trường Sơn – được chọn làm hình ảnh chủ đạo cho sân chơi, mang thông điệp sâu sắc về bảo tồn thiên nhiên, trân trọng giá trị bản địa và giáo dục thế hệ trẻ tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước”, ông Nam chia sẻ.

Cùng với Công viên sinh thái biển Cửa Đại (Hội An) được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2024, 2 công viên Sao La tại thành phố Tam Kỳ là 3 trong tổng số 5 công viên được MB Bank triển khai trên toàn quốc. Tổng kinh phí xây dựng 3 công viên tại Quảng Nam là hơn 3 tỷ đồng, trong đó 2 công viên tại Tam Kỳ có kinh phí 2 tỷ đồng. Sau hơn 5 tháng thi công, các công trình đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ cộng đồng.

Đây là những dự án cộng đồng thuộc chiến dịch HiGreen của MB Bank. Các sân chơi được kỳ vọng sẽ mang lại không gian vui chơi lành mạnh cho trẻ em, góp phần giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tiếp nối thành công các mùa trước, HiGreen – Trường Sa là bước tiếp theo trong hành trình hiện thực hóa cam kết “Vì một Việt Nam xanh” của MB. Năm 2025, chiến dịch này mang chủ đề “1 triệu cây xanh vượt gió rẽ sóng ra đảo”, nhằm tri ân những người lính đảo và đồng bào bám biển, đồng thời góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên các đảo.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, MB Bank đã trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Đây là các em sẽ được MB hỗ trợ đến năm 18 tuổi, với tổng kinh phí hơn 138 triệu đồng.

Ngay sau lễ khánh thành, các đại biểu đã tham gia cắt băng khánh thành công trình và trồng cây lưu niệm tại sân chơi.

Bích Liên – Hoa Lài