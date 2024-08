Tam Kỳ: Hơn 150 vận động viên tham gia giải bóng chuyền kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Tam Kỳ (Ban chỉ đạo 138) tổ chức khai mạc giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2024) và 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2024).

Tam Kỳ tổ chức giải bóng chuyền kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân

Giải đấu thu hút hơn 150 vận động viên đến từ 10 đội bóng tham gia gồm 9 đội bóng xã, phường và 1 đội bóng của Công an thành phố Tam Kỳ. Các đội chia thành 2 bảng thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm để chọn đội nhất nhì mỗi bảng tiến vào vòng bán kết. Trong đó, bảng A gồm các đội Tân Thạnh, Công an thành phố, Tam Ngọc, Trường Xuân, An Phú; bảng B gồm Hòa Thuận, An Mỹ, An Sơn, Tam Thanh và Tam Phú.

Ngay sau nghi thức lễ khai mạc đã diễn ra những lượt trận đầu tiên giữa các đội: An Phú gặp Công an thành phố; Tam Ngọc gặp Trường Xuân; An Mỹ gặp Tam Phú; An Sơn gặp Tam Thanh. Những màn tranh tài diễn ra hấp dẫn, gay cấn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ tinh thần cho các vận động viên.

Giải diễn ra trong 3 ngày từ 8 – 10/8. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ, các vận động viên giao lưu cọ xát, rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong ngày lễ.

Lê Thu – Quang Sơn