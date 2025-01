Tam Kỳ bảo đảm ANTT kỳ nghỉ  Tết Nguyên đán

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm nay kéo dài 9 ngày, đây là khoảng thời gian diễn ra nhiều hoạt động du xuân, giải trí, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT và ATGT. Công an thành phố Tam Kỳ chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo kỳ nghỉ Tết an toàn, lành mạnh.

Xác định Tam Kỳ là thành phố trung tâm tỉnh lỵ, nơi tập trung lượng người đông đúc tới checkin tại Quảng trường 24/3 cũng như tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, họp mặt trong dịp Tết, Công an thành phố Tam Kỳ đã chủ động các phương án đảm bảo ANTT trước và trong Tết.

Trong kỳ nghỉ tết, Công an thành phố vẫn tiếp tục quyết liệt trong tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chú trọng vào các loại tội phạm thường phát sinh trong dịp Tết như trộm cắp, móc túi, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàng trữ pháo nổ. Tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chú trọng xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm Luật giao thông dẫn tới tai nạn nghiêm trọng như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ.

Tại các xã, phường, lực lượng Công an cùng lực lượng ANTT ở cơ sở, lực lượng dân quân phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn hằng đêm, liên tục trong những ngày Tết nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Qua đó, đảm bảo cho bà con nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh.

