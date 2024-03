Sôi nổi Ngày đoàn viên năm 2024

Sáng nay 24/3, tại Xí nghiệp may Duy Trung, Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 (cụm Công nghiệp Tây An, xã Duy Trung, Duy Xuyên), Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2024 chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024).

“Ngày đoàn viên” năm 2024 được đồng loạt tổ chức vào ngày 24/3, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên đang lao động, công tác, sinh sống ở các khu vực chưa có tổ chức Đoàn tham gia sinh hoạt đoàn. Phát huy vai trò của đoàn viên doanh nghiệp trong tham gia và tổ chức các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện. Đồng thời, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện”.

Sau chương trình khai mạc là các hoạt động: tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách cho đoàn viên công nhân, hướng dẫn cài đặt phần mềm ứng dụng VssID; tuyên truyền và tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho đoàn viên công nhân; trồng cây xanh hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các trò chơi dân gian, teambuilding…

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao 10 suất quà, 500 nghìn đồng/suất cho đoàn viên, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Minh Tâm