Sôi nổi Giải đua thuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá

Sáng nay 1/4, trên sông Thu Bồn (đoạn từ Âu thuyền Hồng Triều đến cầu Cửa Đại, thuộc xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), UBND, UBMTTQ Việt Nam và Nghiệp đoàn nghề cá xã Duy Nghĩa tổ chức Giải đua thuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá và Ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (01/04/1959 – 01/04/2024).

Giải quy tụ 8 đội thuyền đua đến từ các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc và thành phố Hội An. Trong đó, có thuyền đua xã Cẩm Thanh và phường Minh An, thành phố Hội An; thuyền đua xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn; thuyền đua xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc; thuyền đua phổ Vân Tây, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình; thuyền đua phổ Mỹ Trung, xã Duy Vinh; thuyền đua của phổ An Trung, xã Duy Thành và thuyền đua xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên.

Mỗi thuyền có 17 vận động viên. Các đội tham gia 2 giải đấu là giải Hòa Bình cự ly 4km và giải Chính Thức cự ly 6km. Các đội thi hào hứng, tranh đua quyết liệt trong từng chặng đua, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân và du khách.

Giải đua thuyền truyền thống chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao toàn xã, mang lại tinh thần an lành cho bà con ngư dân nói riêng, nhân dân nói chung trong văn hóa tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tốt tươi, đem lại kinh tế dồi dào, tạo nên một nét văn hóa đẹp trên vùng quê miền biển.

Kết quả, ở giải Hòa Bình, giải Nhất thuộc về thuyền đua xã Duy Nghĩa; giải Nhì thuộc về thuyền đua An Trung, xã Duy Thành và giải Ba thuộc về thuyền đua Cẩm Thanh, thành phố Hội An.

Ở giải chính, đội thuyền đua xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An xuất sắc giành giải Nhất, đội thuyền đua xã Duy Nghĩa đạt giải Nhì, đội thuyền đua An Trung, xã Duy Thành đạt giải Ba và đội thuyền đua xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc đạt giải khuyến khích.

Tuyết Mai