Sơ tuyển hơn 200 lao động Nam Trà My đi làm việc tại HamYang, Hàn Quốc

Vừa qua, đoàn công tác quận HamYang, tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc có chuyến làm việc với huyện Nam Trà My và phỏng vấn tuyển dụng lao động sang làm việc thời vụ lĩnh vực nông nghiệp trong năm 2025.

Trước phiên tuyển dụng lao động, đoàn công tác đã có buổi chào xã giao và trao đổi một số nội dung về hợp tác lao động trong năm 2025 giữa hai địa phương Nam Trà My và Hamyang. Tại buổi chào xã giao, huyện Nam Trà My mong muốn mối quan hệ giữa hai địa phương sẽ ngày càng gắn kết. Những năm gần đây, việc đưa lao động từ Nam Trà My sang Hamyang làm việc đã thành phong trào, là tín hiệu vui trong việc đổi thay ý thức người dân, dám ra nước ngoài làm việc, tự tin thoát nghèo để cuộc sống khá hơn.

Lần này, đoàn công tác đến từ quận Hamyang sơ tuyển lao động để chuẩn bị cho mùa vụ nông nghiệp mới vào đầu năm 2025. Tham gia đoàn công tác là đại diện Liên doanh Hợp tác xã Nông nghiệp quận Hamyang, Trung tâm Công nghệ nông nghiệp quận Hamyang, Công ty cổ phần Hợp tác xã nông nghiệp ở Hamyang. Huyện Nam Trà My sẽ tích cực hỗ trợ để người lao động của huyện thuận lợi trong thực hiện các thủ tục xuất cảnh sang Hamyang.

Được biết, năm 2025, quận Hamyang sẽ tuyển dụng và tiếp nhận hơn 200 lao động của Nam Trà My sang làm việc.

Xuân Lam