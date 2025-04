Sở Nội vụ Quảng Nam thăm, tặng quà gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động

Nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025, ngày 08/4, Sở Nội vụ Quảng Nam tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và động viên một số gia đình có người thân không may tử vong do tai nạn lao động.

Đoàn đến thăm các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động trong năm 2024

Đoàn đã đến thăm 4 gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động trong năm 2024, gồm: gia đình anh Hồ Văn Dên ở thị trấn Khâm Đức; anh Nguyễn Văn Tuấn ở xã Phước Đức, huyện Phước Sơn; gia đình anh Nguyễn Văn Phụng ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức và gia đình anh Nguyễn Thanh Lâm ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành.

Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của thân nhân các nạn nhân; đồng thời bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những mất mát mà các gia đình phải gánh chịu.

Đây là hoạt động thường niên, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong việc chăm lo đời sống cho gia đình người lao động, giúp họ sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Ái Linh – Trường Sơn