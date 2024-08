Sơ kết Cụm thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng

Sáng ngày 14/8, tại TP. Hội An, Cụm thi đua 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Cụm đồng bằng đã nỗ lực tổ chức, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực nên các chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản được giữ vững và tăng trưởng theo kế hoạch. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng; công nghiệp – xây dựng duy trì ổn định, một số địa phương có năng suất lúa vụ Đông Xuân bình quân cao như Hội An (77 tạ/ha), Duy Xuyên (66,85 tạ/ha), Đại Lộc (66,3 tạ/ha), Quế Sơn (63,8 tạ/ha)…

Thương mại – dịch vụ – du lịch tiếp tục phục hồi, phát triển và có nhiều khởi sắc. Lượng khách đến Hội An ước đạt 2.383 nghìn lượt, đạt 51,64% kế hoạch và tăng 26,4% so với cùng kỳ. Lượng khách đến Mỹ Sơn ước đạt trên 243 nghìn lượt, tăng 35,9% so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp – xây dựng duy trì ổn định sản xuất; tổng giá trị sản xuất của một số địa phương trong Cụm đồng bằng đạt trên 45% so với kế hoạch năm. Một số địa phương trong Cụm đã đạt mức thu ngân sách cao như: Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Hội An, Duy Xuyên. Tính đến tháng 6/2024, các địa phương có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Duy Xuyên, Núi Thành, Thăng Bình.

Các địa phương trong Cụm đồng bằng luôn chú trọng công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt quy chế hoạt động; xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch. An ninh – quốc phòng đảm bảo, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng lên, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Quốc Hải – Sơn Hà