Số hóa dữ liệu đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An

Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đang phối hợp đơn vị tư vấn chuẩn bị phương án chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về Khu bảo tồn biển và Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An.

Số hóa dữ liệu đa dạng sinh học là bước thực hiện chuyển đổi số tại Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, điều này tạo điều kiện khi rà soát, ghi nhận sự phân bố các giống loài…Trước đó, năm 2019, đơn vị phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) tại Việt Nam kiểm kê đa dạng sinh học rừng đặc dụng Cù Lao Chàm (thuộc dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ – USAID tài trợ). Kết quả đã thống kê, định danh được 624 loài thực vật thuộc 418 chi và 130 họ cho khu hệ vật bậc cao trên cạn tại Cù Lao Chàm. Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An có diện tích vùng lõi 11.560ha và dân số hơn 95 nghìn người, được UNESCO chính thức công nhận vào ngày 26/5/2009 và trở thành điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm.

Xuân Hiếu