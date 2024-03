Sáng nay 12/3, Sở GD-ĐT và VinaCapial Foundation phối hợp tổ chức lễ ra mắt dự án CLB nữ sinh mở đường đến tương lai.

Lễ ra mắt 6 câu lạc bộ nữ sinh mở đường đến tương lai

Theo đó, tại tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai 6 CLB nữ sinh mở đường đến tương lai, mỗi CLB có 40 nữ sinh tham gia. Dự án được thực hiện theo hình thức sinh hoạt ngoài giờ học theo mô hình giáo dục đồng đẳng, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong 4 lĩnh vực thiết yếu: quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản-tình dục và các quyền hợp pháp.

CLB nữ sinh mở đường đến tương lai hướng đến trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ dân tộc thiểu số. Nhóm dễ bị tổn thương nhất do sự phân biệt đối xử trên cơ sở giới và dân tộc, các hủ tục lạc hậu, điều kiện kinh tế khó khăn, các cơ hội giáo dục nâng cao còn hạn chế, tảo hôn và nạn buôn người còn tồn tại dai dẳng.

Chương trình được đầu tư 1,1 tỷ đồng tại 6 trường của tỉnh Quảng Nam gồm: Trường THPT Bắc Trà My, THPT Nam Trà My, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Nam Trà My, Trường THPT Khâm Đức, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Phước Sơn và THPT Hiệp Đức. Mỗi trường sẽ có 40 nữ sinh tham gia CLB, mỗi CLB được trang bị: máy tính, loa, camera và tivi để các thành viên truy cập vào tài liệu tự học và tìm hiểu thông tin…

Ly Lan – Phúc Lâm