Quý I/2024: xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên toàn quốc

Quý I/2024, số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) giảm, nhưng số vụ và số người bị thương vẫn tăng cao. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu lên tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 do Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tổ chức sáng ngày 24/4. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến tới 63 điểm cầu các địa phương trên cả nước.

Hội nghị sơ kết toàn quốc sáng 24/4

Theo báo cáo Ủy ban ATGT quốc gia, quý I năm nay, số người chết vì TNGT trên cả nước tiếp tục được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2023 (cụ thể giảm hơn 480 người chết). Tuy nhiên, số vụ TNGT và số người bị thương lại có xu hướng tăng cao, cụ thể là tăng gần 1.200 vụ và gần 1.850 người bị thương. Có 40 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ, trong đó Quảng Nam là 1 trong 11 địa phương giảm trên 30% số người chết.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Nam

Trong quý, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 1 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền hơn 2 nghìn tỷ đồng, tước gần 207 nghìn giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ hơn 373 nghìn phương tiện các loại.

Tại hội nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương đã trao đổi làm rõ thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời đưa ra đề xuất, kiến nghị các giải pháp kéo giảm TNGT; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, văn hóa giao thông chưa hình thành rõ nét, việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông có lúc, có nơi còn buông lỏng.

Bộ trưởng đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Kim Huệ – Đại Quang