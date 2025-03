Quế Sơn vô địch giải Bóng chuyền nữ cúp Nyna lần thứ X năm 2025

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, sáng ngày 7/3 giải Bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam cúp Nyna lần thứ X năm 2025 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội bóng huyện Quế Sơn.

Trận chung kết giữa hai đội bóng Quế Sơn và Tam Kỳ diễn ra sôi nổi, hào hứng và quyết liệt trên tinh thần thể thao cao thượng. Các vận động viên đã nỗ lực thi đấu, cống hiến cho khán giả những pha bóng kịch tính, hấp dẫn.

Đội bóng chuyền huyện Quế Sơn xuất sắc đánh bại đội bóng chuyền Tam Kỳ với tỷ số 3 -1 và lên ngôi vô địch

Kết quả chung cuộc, đội bóng huyện Quế Sơn xuất sắc đánh bại đội bóng Tam Kỳ với tỷ số 3 -1 và lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Đội Quế Sơn cũng nhận được giải thưởng phong cách.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải Nhì cho đội bóng Tam Kỳ, giải Ba cho hai đội bóng Đại Lộc và Hiệp Đức, giải Khuyến khích cho đội bóng Bắc Trà My; trao giải giải vận động viên xuất sắc nhất cho cầu thủ Trần Thị Thu Dung (đội bóng Bắc Trà My).

Danh hiệu Miss của giải thuộc về vận động viên Phạm Thị Thu Hiền (đội bóng Tam Kỳ).

Giải năm nay do Sở VH-TT&DL, Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Sơn tổ chức với sự tham gia tranh tài của 11 đội bóng đến từ huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An, Hiệp Đức, Nam Trà My, Duy Xuyên, Tiên Phước, Đại Lộc, Phú Ninh và Tam Kỳ.

Đây là hoạt động thể dục thể thao thường niên nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Đồng thời, góp phần động viên, phát triển bộ môn bóng chuyền nữ và đẩy mạnh phong trào thi đua “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phạm Duy Thái