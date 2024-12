Quế Sơn ra mắt mô hình điểm về phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường

“Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành – Phó Trưởng Công an huyện Quế Sơn cho biết, những năm gần đây tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp. Năm 2024, Công an huyện phát hiện, bắt giữ 15 vụ/29 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó khởi tố 12 vụ/26 đối tượng, chuyển cấp trên giải quyết 1 vụ. Ngoài ra, lực lượng công an xử lý 26 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa 9 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”.