Quế Sơn đăng cai Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam 2025

Thông tin từ Sở VH-TT&DL cho biết, Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam – tranh Cúp Nyna lần thứ X năm 2025 sẽ diễn ra tại huyện Quế Sơn từ ngày 4/3 đến 7/3.

Giải năm nay quy tụ 11 đội bóng chuyền nữ đến từ các địa phương: Quế Sơn, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An, Hiệp Đức, Nam Trà My, Duy Xuyên, Tiên Phước, Đại Lộc, Phú Ninh và Tam Kỳ. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp, tranh ngôi vô địch.

Giải đấu là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, giúp các vận động viên cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây cũng là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho các tuyến đào tạo bóng chuyền tỉnh Quảng Nam.

