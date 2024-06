Quảng Nam: Vắng 116 thí sinh trong buổi thi đầu tiên

Sáng 27/6, hơn 17.000 thí sinh ở tỉnh Quảng Nam bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt từ sáng sớm để hỗ trợ nước, bút chì, sữa…cho thí sinh

Ghi nhận tại các điểm thi, ngay từ sáng sớm lực lượng thanh niên tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ nước, bút chì, sữa…cho thí sinh. Đây là hoạt động thường niên của Đoàn thanh niên nhằm động viên tinh thần thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Tất cả các điểm thi đều có đủ phòng thi, đảm bảo quy định về số lượng, khoảng cách; phòng bảo quản đề thi được bố trí đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; có lắp đặt camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; bố trí tủ đựng đề thi riêng biệt… Mỗi điểm thi đều có phòng thi dự phòng.

Theo tổng hợp nhanh của Sở GD&ĐT Quảng Nam, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 toàn tỉnh có 17.428 thí sinh đăng ký dự thi tại 56 điểm thi với 771 phòng thi tại tất cả thị xã, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn, toàn tỉnh vắng 116 thí sinh, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,33%, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Buổi chiều, thí sinh tiếp tục thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Ly Lan – Quốc Thành