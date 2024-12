Quảng Nam tuyên truyền ATGT trong trường học

Sáng 7/12, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình truyền thông, tuyên truyền “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” cho học sinh và phụ huynh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ.

Đông đảo phụ huynh và học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông

Chương trình, phổ biến một số quy định pháp luật về trật tự ATGT, đặc biệt là các quy định về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người được giao xe mà còn vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho cả người giao phương tiện.

Đây là một trong các nội dung nhằm cụ thể hóa các hoạt động năm An toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”,và Kế hoạch hành động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Qua đó nhằm mục tiêu tuyên truyền sâu, rộng, lan tỏa và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về TTATGT nói chung và “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” nói riêng của mọi tầng lớp nhân dân.

Đại Quang