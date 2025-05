Quảng Nam triển khai Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Ngày 06/5 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025 – 2035.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh nhằm nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự bảo vệ của học sinh trước nguy cơ bị đuối nước; bảo đảm điều kiện và tổ chức hiệu quả việc dạy bơi an toàn cho học sinh để tăng tỷ lệ học sinh biết bơi và biết kỹ năng phòng, chống đuối nước, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bị đuối nước. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch như sau:

Đến năm 2030, có 100% cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và các cá nhân liên quan được truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về phòng, chống đuối nước học sinh. Đến năm 2030, phấn đấu có 75% học sinh được dạy kiến thức và thực hành kỹ năng phòng, chống đuối nước và đạt tỷ lệ 90% vào năm 2035. Đến năm 2030, tối thiểu 55% học sinh lớp 5, 65% học sinh lớp 9 và 75% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn. Đến năm 2035, tối thiểu 70% học sinh lớp 5, 80% học sinh lớp 9 và 90% học sinh lớp 12 biết bơi an toàn. Đến năm 2030, phấn đấu 20% trường tiểu học, 25% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả; 50% xã, phường, thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn. Đến năm 2035, phấn đấu 30% trường tiểu học, 35% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có bể bơi (cố định hoặc di động) và duy trì hoạt động hiệu quả; 70% xã/phường/thị trấn có ít nhất một bể bơi để phục vụ việc dạy bơi an toàn cho trẻ em, học sinh trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2030, có 80% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực về phòng, chống đuối nước cho học sinh và đạt tỷ lệ 100% vào năm 2035. Đến năm 2030, có 90% người làm công tác y tế trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực về phòng, chống đuối nước, sơ cấp cứu đuối nước và đạt tỷ lệ 100% vào năm 2035. Đến năm 2030, phấn đấu mỗi trường có ít nhất 02 giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng nhận và có đầy đủ năng lực để tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh và đạt ít nhất 03 giáo viên vào năm 2035.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị địa phương thuộc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước học sinh tại các địa phương, đơn vị. Phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa của việc tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước học sinh, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước. Phối hợp xây dựng Đề án phổ cập bơi, phòng tránh đuối nước cho học sinh; theo lộ trình của Đề án từng bước đầu tư xây dựng, lắp đặt và duy trì hoạt động hiệu quả các bể bơi trong trường học để phục vụ dạy bơi an toàn cho học sinh; hướng dẫn kinh phí chi cho mỗi khóa học bơi an toàn, phòng chống đuối nước đối với học sinh. Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục tích cực triển khai hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước học sinh; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng về phòng, chống đuối nước học sinh cho đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên, nhân viên phụ trách công tác giáo dục thể chất tại các cơ sở giáo dục và triển khai mở lớp dạy bơi.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, khảo sát, thu thập số liệu về thực trạng cơ sở vật chất, số lượng bể bơi đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh; số lượng học viên được đào tạo, bồi dưỡng đủ năng lực để dạy bơi an toàn cho trẻ em; số lượng trẻ em đạt tiêu chuẩn bơi an toàn, phòng, chống đuối nước. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên, giáo viên về kiến thức kỹ năng về phòng, chống đuối nước học sinh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác thanh tra, kiểm tra về cơ sở vật chất trang thiết bị, các quy định an toàn tại bể bơi, xử lý kịp thời những vi phạm nhằm đảm bảo an toàn các hoạt động bơi, phòng tránh đuối nước cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế chỉ đạo các tuyến y tế phối hợp ngành Giáo dục hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, người làm công tác y tế trường học về phòng, chống tai nạn thương tích, sơ cứu cấp cứu ban đầu đuối nước. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá thực trạng trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước trong phạm vi toàn tỉnh.

Tỉnh đoàn Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các đơn vị, ngành liên quan tổ chức các lớp dạy bơi an toàn, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em; tổ chức Hội thi tuyên truyền tìm hiểu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh.

Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố (địa phương thuộc tỉnh) căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn.

H. Dũng