Quảng Nam: Tập trung phát triển thị trường nông lâm thủy sản tại địa phương

Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, UBND tỉnh Quảng Nam đặt ra một số chỉ tiêu nhằm tăng cường về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn.

Cụ thể, năm 2024, tỉnh Quảng Nam phấn đấu tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đạt 99%; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt 88%; tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định an toàn thực phẩm giảm 10% so với năm 2023.

Phấn đấu có từ 7 cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản trở lên được chứng nhận HACCP, ISO 22000 hoặc tương đương. Diện tích trồng trọt, nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP và tương đương) tăng 10% so với năm 2023; duy trì các chuỗi đã triển khai thực hiện và xây dựng mới ít nhất từ 2 chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trở lên.

Đồng thời, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác sản xuất nông sản chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường…

Ngọc Trang