Quảng Nam tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký công văn về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh. Nội dung công văn nêu rõ:

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường “biến tướng”, vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng ma túy, mại dâm có chiều hướng diễn biến phức tạp, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng nêu trên, nhất là phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới lành mạnh, an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ), các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và quy định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành, đặc biệt là công tác phối hợp liên ngành với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; tăng cường hoạt động của các Đoàn liên ngành trong dịp trước, trong và sau tết; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định.

Phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông, các hội đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Ban nhân dân thôn, khối phố tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ 2 karaoke, vụ trường trở thành hoạt động giải trí lành mạnh; kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để xử lý cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ) và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, lưu ý đối với các trường hợp cơ sở kinh doanh bị xử phạt nhưng không chấp hành quyết định, mà đề nghị cấp giấy phép kinh doanh mới, thay đổi người đại diện pháp luật ở cùng một địa chỉ kinh doanh. Trường hợp xác định có dấu hiệu vi phạm, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Các trường hợp vi phạm phải kịp thời xử phạt, tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ ngay hoạt động theo quy định.

Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, các cơ sở hoạt động “biến tướng” karaoke, vũ trường để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, mại dâm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự,…; đảm bảo cho Nhân dân được vui xuân, đón tết lành mạnh, an toàn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo những vấn đề phát sinh (nếu có). Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.

