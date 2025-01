Quảng Nam tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng pháo trái phép

“Theo thông tin từ Công an Quảng Nam, ngày 16/12/2024, Công an xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn đã vận động 17 học sinh trên địa bàn giao nộp 95 viên pháo nổ tự chế thành phẩm, 1,5kg thuốc pháo và các nguyên vật liệu dùng để chế tạo pháo. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Quảng Nam xảy ra 19 trường hợp bị tai nạn do pháo, trong đó có 2 người chết, 1 người bị thương do chế tạo pháo, 17 người bị thương tích do sử dụng pháo. Phần lớn các trường hợp bị tai nạn do pháo đều liên quan đến học sinh”.