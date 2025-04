Quảng Nam tạm giữ hình sự 5 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Công an thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, vừa tạm giữ hình sự 05 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán và hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

5 đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Văn Sĩ, Đặng Tạ Thành Vỹ (cùng trú tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên), Trần Thị Huỳnh Ly, Đặng Thị Linh và Phạm Thị Hoa.

Trước đó, chiều ngày 14/4/2025, Công an thị trấn Nam Phước đã bất ngờ kiểm tra dãy nhà trọ Nguyễn Duy (thuộc khối phố Long Xuyên 1). Qua kiểm tra phát hiện tại phòng trọ số 4 của dãy nhà trọ này có nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Test nhanh tại chỗ, phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy đá (loại Methamphetamine) gồm: Sĩ, Vỹ, Ly. Tiếp tục kiểm tra tại phòng trọ số 5, phát hiện Linh cũng dương tính với ma túy đá. Mở rộng điều tra, Công an thị trấn Nam Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Phạm Thị Hoa (SN 1996, trú tại xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn) là người bán ma túy cho nhóm đối tượng trên.

Xuân Mai