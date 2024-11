Quảng Nam: Sạt lở làm sập tường tại điểm trường ở Nam Trà My

Tối 24/11, ông Hồ Văn Níp, Chủ tịch UBND xã Trà Tập huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho hay do mưa lớn kéo dài chiều cùng ngày, một vụ sạt lở đất xảy ra tại điểm trường Răng Chuỗi thuộc thôn 1, xã Trà Tập.

Theo đó, một lượng lớn đất đá phía sau điểm trường Răng Chuỗi tràn xuống gây sập một mảng tường lớn, sau đó tiếp tục tràn vào lớp học, làm hư hại nhiều bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh. Rất may thời điểm này tại điểm trường không có người nên không có thương vong.

Trước đó, chính quyền cũng đã di dời học sinh, giáo viên về điểm trường cũ (làm bằng gỗ) để chờ xây kè kiên cố cho điểm trường mới. Tuy nhiên điểm sạt trượt ngày càng lớn, đất đá liên tục trôi xuống khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đến nay lượng đất đá rất lớn lại đổ vùi làm sập phần tường của điểm trường này.

Điểm trường Răng Chuỗi vừa khánh thành vào tháng 9/2024 với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,4 tỉ đồng do các nhà hảo tâm tài trợ. Điểm trường mới có 35 học sinh mầm non và tiểu học, đưa vào sử dụng thay thế điểm trường tạm vốn đã xuống cấp. Tuy nhiên đến nay do sạt lở nên học sinh lại được di dời về học lại ở điểm trường cũ.

Ly Lan