Sáng nay 1/4, tỉnh Quảng Nam ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Ông Nguyễn Xuân Vinh – Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam trực tiếp đi kiểm tra công tác điều tra tại huyện Tiên Phước và TP Tam Kỳ.

Tỉnh Quảng Nam ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 sáng nay 1/4

Tại huyện Tiên Phước, Nam Trà My và Bắc Trà My – 3 đơn vị hành chính cấp huyện do Chi cục Thống kê khu vực Tiên Phước – Trà My phụ trách đã đồng loạt ra quân. 46 điều tra viên tiến hành thực hiện điều tra trên 38 xã, thị trấn. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, cộng với lực lượng điều tra viên trưng tập ngoài ngành thống kê đa số là cán bộ trẻ, tiếp cận tốt công nghệ thông tin, các yêu cầu, mục đích của cuộc điều tra nên việc triển khai rất thuận lợi.

Theo ông Trần Văn Thương – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Tiên Phước – Trà My, địa bàn phụ trách rộng khiến việc đi lại khó khăn, nhưng Chi cục cũng đã có phương án cụ thể để triển khai cuộc tổng điều tra theo đúng yêu cầu đề ra. Chi cục phấn đấu về đích trước thời gian ấn định là ngày 30/4.

Kiểm tra tại huyện Tiên Phước và TP Tam Kỳ, ông Nguyễn Xuân Vinh – Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Nam đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện điều tra ở hai địa bàn này. Tuy nhiên, để cuộc điều tra bảo đảm chất lượng, tiến độ, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh yêu cầu điều tra viên thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm sau ngày đầu tiên ra quân; đồng thời, lực lượng giám sát viên các cấp cần bám sát địa bàn được phân công, hướng dẫn điều tra viên khắc phục lỗi nếu có.

Đây là cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, nằm trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia, được tổ chức 5 năm 1 lần (giữa 2 kỳ tổng điều tra dân số và nhà ở) trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra này nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Theo đó, cung cấp số liệu về quy mô, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 – 2024 đến cấp huyện; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo.

Trung Hiếu