Quảng Nam nỗ lực thông  đường, khắc phục các điểm sạt lở sau mưa lớn ở huyện Bắc Trà My

Mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra rất nhiều điểm sạt lở trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My. Theo thống kê ban đầu, có 15 điểm sạt lở lớn nhỏ, trong đó xã Trà Kót có đến 4 điểm sạt lở.

Trong đêm ngày 24 tháng 11 tại tổ dân phố Đàng bộ mưa lớn đã làm sạt kè tại hộ ông Trà Phước Hưng làm lấp 2 xe máy và 1 xe đạp điện, rất may không có thiệt hại về người.

Ông Trà Phước Hưng, người dân Thị trấn Trà My, Bắc Trà My

Khoảng 2 giờ sáng ngày 25/11 tại tuyến quốc lộ 40B đoạn qua thôn Dương Thạnh xã Trà Dương mưa lớn cũng đã làm gây sạt lở cây xanh, đất đá tràn ra đường. Lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra đã kịp thời chốt chặn, hướng dẫn người lưu thông qua các tuyến đường tránh để đảm bảo an toàn. Đồng thời, huyện đã huy động xe máy múc nhanh chóng thông tuyến ngay trong sáng ngày 25.11

Lê Chí Tâm – Công an viên thôn Dương Thạnh, Trà Dương, Bắc Trà My

Lượng mưa đo được tại thị trấn Trà My trong đêm 24.11 lên đến 800 mm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Bắc Trà My sơ tán 133 hộ dân với gần 500 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, tập trung khắc phục các điểm sạt lở, nỗ lực thông các tuyến đường đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Tuấn Tú – Thúy Vân