Quảng Nam nỗ lực để hoàn thành cơ sở dữ liệu y tế vào tháng 6/2025

Sáng 20/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan nhằm đánh giá tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Y tế Quảng Nam.

Hiện nay, ngành Y tế tỉnh đang đẩy mạnh số hóa nhằm đồng bộ, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu với hệ thống quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, công tác này vẫn chưa được quan tâm đúng mức, gặp nhiều khó khăn, khiến việc xây dựng hệ thống danh mục dữ liệu y tế chậm tiến độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Sở Y tế, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tập trung tìm giải pháp tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành vào tháng 6/2025.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện ngành đang triển khai xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu gồm 6 nội dung gồm: Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS); Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn (HMIS); Hồ sơ sức khỏe điện tử; Hệ thống điều hành y tế thông minh (IOC Y tế); Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; Mô hình bệnh viện thông minh.

Hiện các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã chủ động thuê dịch vụ phần mềm quản lý bệnh viện (HIS) từ các nhà cung cấp như Viettel-HIS, VNPT HIS, Vietsens HIS, SHPT HIS, FPT HIS để vận hành quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Riêng Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai từ năm 2018, do VIETTEL cung cấp phần mềm. Tuy nhiên, các cơ sở y tế sử dụng phần mềm của các nhà cung cấp khác nhau nên dữ liệu sức khỏe chưa được liên thông hoàn toàn.

Đến nay, Sở Y tế đã chỉ đạo 100% cơ sở y tế sử dụng phần mềm hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, các nội dung như IOC Y tế, tư vấn khám chữa bệnh từ xa và bệnh viện thông minh mới dừng ở bước đề xuất chủ trương, xây dựng phương án thực hiện, nên khó hoàn thành các chỉ tiêu số hóa đặt ra.

Tại cuộc họp, đại diện ngành Y tế, các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Y tế Quảng Nam trong thời gian tới.

