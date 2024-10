Quảng Nam: Mưa lớn nhiều tuyến đường ở TP Tam Kỳ ngập sâu trong nước

Mưa lớn trong đêm 20/10 và sáng sớm 21/10 khiến nhiều tuyến đường ở TP Tam Kỳ bị ngập nặng, nhiều phương tiện bị chết máy, giao thông gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, mưa rất to trong buổi sáng cùng ngày, khiến nhiều tuyến đường như Hùng Vương, Nguyễn Dục, Nguyễn Chí Thanh, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng,TP Tam Kỳ ngập trong nước.

Có đoạn chính quyền địa phương phải căn dây cảnh báo ngập sâu, nguy hiểm, không cho phương tiện qua lại; nhiều phương tiện phải quay đầu tìm hướng khác để di chuyển.

Đặc biệt, tại ngã tư Hùng Vương giao Nguyễn Dục và đường Nguyễn Chí Thanh có đoạn ngập khoảng 0,6m. Nhiều xe máy, ô tô bị chết máy khi đi qua những khu vực này. Nhiều hàng quán phải nghỉ bán do nước lên cao, tràn vào.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong đêm 21/10, các địa phương trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, độ ngập từ 0,4m- 0,6m, ngập úng tập trung ở khu dân cư, các vùng trũng thấp có thể ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất…Vùng miền núi, ven sông suối người dân cần hết sức cảnh giác với tình trạng sạt lở đất, giao thông đi lại giữa các vùng có sông suối để đảm bảo an toàn tính mạng.

Văn Trường – Quốc Thành