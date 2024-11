Quảng Nam mưa lớn gây sạt lở nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 14E, 40B

Mưa lớn liên tục trong những ngày qua tại các huyện miền núi Quảng Nam, gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường. Lực lượng Công an túc trực điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Lực lượng Công an kiểm tra mố cầu bị lệch

Trên tuyến Quốc lộ 14E, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Phước Sơn xảy ra hàng chục điểm sạt lở, gây ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện và người dân. Đáng chú ý tại Km85+360, Quốc lộ 14E, thôn 1 xã Phước Hòa, có một tảng đá đường kính khoảng 10m bị sạt xuống mép đường, ngay tại đầu cầu Đăk Mi1, cầu làm lệch mố cầu.

Tảng đá to rơi xuống mép đường tại chân cầu Đăk Mi1

Hiện Công an Phước Sơn đã phân công CBCS chốt chặn 2 đầu cầu, điều tiết cấm các phương tiện qua lại, đồng thời yêu cầu đặt thông báo người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14E từ Hiệp Đức và ngã ba Làng Hồi, đường Hồ Chí Minh biết, không lưu thông đến khu vực này.

Sạt lở trên Quốc lộ 40B

Tại Km 1364,1368, 1371 đường Hồ Chí Minh qua xã Phước Xuân, Phước Sơn cũng có 03 điểm sạt lớn và nhiều điểm nhỏ. Hiện địa phương đã cử lực lượng, bố trí phương tiện tiến hành khắc phục.

CBCS Công an chốt chặn, cảnh báo người dân không lưu thông qua cầu Đăk Mi1

Trong khi đó, trên tuyến Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My, đoạn qua Thủy điện Sông Tranh 2 cũng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, hiện xe máy và ô tô không lưu thông được. Lực lượng Công an đã phân công CBCS điều tiết hướng dẫn giao thông, chính quyền và các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở.

Xuân Mai