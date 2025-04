Quảng Nam kịp thời dập tắt vụ cháy lớn nhà dân

Ngày 03/4 người dân xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Quảng Nam đã kịp thời dập tắt đám cháy lớn tại nhà dân trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã kịp thời dập tắt đám cháy

Vào lúc 09 giờ 45 phút ngày 03/4/2025, Công an xã Duy Phước nhận được tin báo tại nhà ông Nguyễn Văn Hoa, trú thôn Hà Nhuận, có khói đen bốc lên, nghi có cháy, ngay lập tức, Công an xã huy động cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng liên quan đến hiện trường. Lúc này, nhà đang trong tình trạng khóa cửa, lực lượng Công an xã đã cùng người dân phá cửa để tiếp cận hiện trường vụ cháy và kiểm tra người trong nhà. Sau khi phát hiện không có người trong nhà, các lực lượng đã tập trung chữa cháy bằng dụng cụ chữa cháy tại chỗ, đồng thời điện báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và CNCH đã điều 03 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt, dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan khu vực dân cư.Vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản trong nhà, rất may không có thiệt hại về người. Được biết, thời điểm cháy, khu vực dân cư xung quanh nhà ông Hoa có nhiều nhà liền kề, các ngôi nhà chỉ có người già và trẻ nhỏ.

Xuân Mai