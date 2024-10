Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phượng Vỹ (SN 1998, trú xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với thủ đoạn mua thuốc lá thảo mộc khô dạng sợi có ma túy về làm thuốc lá điếu bán kiếm lời.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Tam Kỳ xác định tiệm bán quần áo do Vỹ làm chủ ở địa chỉ 287 Hùng Vương nghi vấn liên quan đến ma túy. Lúc 18 giờ 00 phút ngày 09/10/2024, lực lượng Công an thành phố kiểm tra phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Phượng Vỹ có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại tiệm.

Đối tượng Nguyễn Thị Phượng Vỹ tại cơ quan Công an

Kiểm tra tại chỗ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Vỹ, lực lượng Công an thu giữ 375 điếu thuốc và hơn 4,4kg thuốc lá thảo mộc khô. Kết quả giám định, số thuốc lá điếu và một nửa số thảo mộc khô dạng sợi thu giữ chứa 3 chất ma túy, trong đó có 2 chất trong 15 chất mới được Chính phủ bổ sung vào danh mục chất ma túy theo Nghị định 90/2024/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/7/2024.

Tại cơ quan Công an, Vỹ khai nhận liên hệ qua mạng xã hội mua thuốc lá thảo mộc khô dạng sợi có tẩm ma túy với giá 20 triệu đồng và 1000 vỏ điếu thuốc lá rỗng về làm thành thuốc lá điếu để bán kiếm lời. Mỗi điếu thuốc Vỹ bán với giá 70.000 đồng.

Đây là thủ đoạn mới các đối tượng sử dụng để mua bán trái phép chất ma túy kiếm lời mà lực lượng Công an điều tra, làm rõ góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Minh Tuấn